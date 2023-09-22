Самарский театр драмы представит два спектакля в Казани 25 и 26 сентября

Самарские постановки представят на сцене татарского театра. / Фото: Александр Крылов

Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит свои выдающиеся спектакли на сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала в Казани. Постановки покажут 25 и 26 сентября.

Эмоциональный спектакль «Весы» по пьесе Евгения Гришковца от самарских актеров ждет 25 сентября зрителей в Казани. Действия постановки происходят в приёмном отделении родильного дома, где четверо мужчин переживают особенную ночь перед самым важным событием их жизни.

А уже 26 сентября зрители смогут насладиться комедией «Вот так и живем» по рассказам Василия Шукшина. Этот честный, искренний и наивный спектакль, основанный на простых, но глубоких историях героев, погрузит зрителей в тему отношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой.

Ранее культурный обмен постановками уже происходил между двумя театрами. Так, в апреле 2023 года татарский театр уже представлял свои спектакли на сцене Самарского театра драмы им. М. Горького.

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