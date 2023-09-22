В Самаре архитектурное бюро начало проектирование межвузовского кампуса

Межвузовский кампус планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. / Фото: правительство Самарской области

В Самарской области стартовал проект по созданию международного межвузовского кампуса. Проектирование этого масштабного объекта должно быть завершено до сентября 2024 года. Об этом сообщило правительство региона.

Архитектурное бюро «Студия 44» приступило к проектированию студенческого городка. Кампус, который должен будет располагаться на участке рядом со стадионом «Солидарность Арена», будет иметь общую площадь не менее 143 тысяч кв. м. и включать жилые, научно-образовательные и спортивно-сервисные блоки. Общие инвестиции в создание кампуса составляют более 39 млрд рублей. Сессии по соучаствующему проектированию «Самара: проектируя кампус будущего» были проведены с участием студенческого сообщества, архитекторов города и региона. Планируется ввести объект в эксплуатацию в 2027 году.

– Поэтапно, мы определяем, каким должен быть кампус, чтобы способствовать научно-технологическому развитию региона и всей страны, быть местом притяжения для талантливой молодежи, готовой жить и работать на родной земле. Совместными усилиями мы создадим по-настоящему уникальный объект, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, к 2030 году в стране, согласно поручению президента России, должны быть построены 25 современных кампусов, в том числе на базе государственно-частного партнерства. Одним из пилотных регионов стала Самарская область, чья заявка на финансирование из федерального бюджета была успешно принята Министерством науки и высшего образования РФ.

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