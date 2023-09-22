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НовостиЧто происходит22 сентября 2023 12:31

В Сызрани суд обязал Минздрав компенсировать расходы матери на лечение ребенка

Сызранская прокуратура добилась возмещения денег, потраченных на необходимые лекарства для ребенка
Анастасия ПИГИНА
Сумма иска составила 74 тыс. рублей.

Сумма иска составила 74 тыс. рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд вынес решение по иску прокуратуры против «Сызранской центральной городской и районной больницы». На медучреждение пожаловалась местная жительница. Она указала, что больница нарушила права ее ребенка. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Согласно представленным доказательствам, годовалый сын женщины, состоит на учете в детской поликлинике с диагнозом «гемангиома околоушно-жевательной области» и требует ежедневного приема лекарственного препарата. Однако больница в период с октября по декабрь 2022 года не обеспечила ребенка необходимыми лекарствами, поэтому мать была вынуждена самостоятельно приобретать его за свой счет.

Прокурор Сызрани обратился в городской суд с иском о взыскании с Минздрав Самарской области и Сызранской центральной городской и районной больницы средств, которые были потрачены на приобретение лекарства. Сумма иска составила 74 тыс. рублей. Суд удовлетворил заявление прокуратуры и обязал компенсировать потраченные матерью деньги.

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