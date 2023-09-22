В Сызрани суд обязал Минздрав компенсировать расходы матери на лечение ребенка

Сумма иска составила 74 тыс. рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд вынес решение по иску прокуратуры против «Сызранской центральной городской и районной больницы». На медучреждение пожаловалась местная жительница. Она указала, что больница нарушила права ее ребенка. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Согласно представленным доказательствам, годовалый сын женщины, состоит на учете в детской поликлинике с диагнозом «гемангиома околоушно-жевательной области» и требует ежедневного приема лекарственного препарата. Однако больница в период с октября по декабрь 2022 года не обеспечила ребенка необходимыми лекарствами, поэтому мать была вынуждена самостоятельно приобретать его за свой счет.

Прокурор Сызрани обратился в городской суд с иском о взыскании с Минздрав Самарской области и Сызранской центральной городской и районной больницы средств, которые были потрачены на приобретение лекарства. Сумма иска составила 74 тыс. рублей. Суд удовлетворил заявление прокуратуры и обязал компенсировать потраченные матерью деньги.

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