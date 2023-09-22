В Самарской области на трассе опрокинулась и загорелась вазовская легковушка

К тушению горящего автомобиля привлекались пожарные. / Фото: ЧП Самара

В Самарской области местные жители поделились кадрами страшного ДТП на трассе Кинель-Кинель-Черкассы-Бугуруслан. Там ВАЗ 2107 улетел в кювет, опрокинулся и загорелся. Горящий автомобиль тушили сотрудники МЧС.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, на 104 километре трассы Кинель-Кинель-Черкассы-Бугуруслан 70-летний водитель на вазовской легковушке не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги, а после загорелся. Для тушения горящего автомобиля, как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, привлекли 1 единицу техники и 4 человек.

В результате ДТП пострадал только водитель отечественной легковушки. Его доставили в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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