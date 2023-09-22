Жители Советского района Самары выступили против новой высотной застройки

Жители сталкиваются с переполненностью медицинских и образовательных учреждений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Советского района Самары возмутились планами новой высотной застройки, которая предполагается возвести на участке в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. Самарцы предполагают, что инфраструктура микрорайона не выдержит нагрузку от потока жителей, которая уже и так перегружена на текущий момент.

Согласно заявлениям жителей, инфраструктура района, особенно поликлиники и образовательные учреждения, уже испытывает большое давление. Дополнительное заселение может только ухудшить ситуацию. Жителям обещали новую поликлинику, которая бы могла принять часть населения района, но медучреждение так и не построили. Сейчас ближайшая больница обслуживает полторы тысячи многоквартирных домов, находясь при этом в плачевном состоянии.

Кроме того, самарцев беспокоит и состояние образовательных учреждений. В настоящий момент, как пишет 63.ру, детский сад в этом микрорайоне, который может принять детей, является частным. Не все жители Советского района готовы тратить большие суммы на его услуги.

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