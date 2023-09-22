Самарская область будет развивать сотрудничество с Аргентиной

Дмитрий Азаров также рассказал о строительстве международного кампуса для студентов. / Фото: Светлана Осьмачкина

Глава Самарской области, Дмитрий Азаров, в пятницу, 22 сентября, провел рабочую встречу с послом Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайном. Важной темой для обсуждения стало расширение двустороннего сотрудничества между странами.

В рамках визита посла в Самарскую область состоялась встреча с представителями Торгово-промышленной палаты региона, а также со студентами, обучающимися по направлению международных отношений. Ключевыми сферами для развития сотрудничества выступают область аэрокосмических технологий, беспилотной авиации, двигателестроения и производства сельхозтехники. Также состоялось обсуждение вопроса о возобновлении взаимодействия с провинцией Кордова. Работы были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

– Мы заинтересованы в расширении экономического сотрудничества и были бы рады принимать делегацию бизнес-сообщества страны Аргентины на самарской земле. Готов предоставить дополнительные возможности, чтобы вы больше узнали о нашем регионе, – отметил Дмитрий Азаров.

Посол Аргентины, в свою очередь, выразил благодарность за организацию насыщенной программы. В завершение встречи губернатор пригласил Эдуардо Антонио Зуайна посетить футбольный матч на «Солидарность Арене», где в составе самарского клуба «Крылья Советов» играет аргентинский нападающий Бенхамин Гарре.

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