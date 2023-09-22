Волонтеры и участники СВО встретились со студентами СамГМУ

У студентов СамГМУ поинтересовались, что значат для них волонтерство и патриотизм. / Фото: Единая Россия

В СамГМУ состоялась встреча студентов с волонтерами и участниками военных действий. Они постарались ответить на все вопросы будущих медиков. Организовать встречу помогли в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия».

На встрече со студентами Александр Данилевский рассказал о том, как его семья отнеслась к его решению стать волонтером и затем добровольцем в зоне СВО. В беседе принимал участие и лейтенант Андрей Рябцев. Мужчина выразил искреннюю благодарность медикам за их работу. Также Андрей поделился, что, если бы ему пришлось снова выбирать профессию, он стал бы врачом.

Молодой волонтер Арсений Ганин рассказал о своей работе в Мелитополе. Там он помогал местным жителям, людям с ограниченными возможностями и ветеранам Великой Отечественной войны в гуманитарном центре «Единая Россия». После поездки в восстанавливающийся город Снежное, Арсений был глубоко впечатлен обновленными школами и улучшенными медицинскими учреждениями.

Модератором мероприятия стала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы, депутат фракции «Единая Россия» Марина Сидухина. Встреча с участниками СВО и волонтерами стала отличной возможностью для студентов СамГМУ осознать значимость и ценность своей будущей профессии.

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