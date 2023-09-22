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НовостиЧто происходит22 сентября 2023 16:47

В Самарской области определены первые лидеры конкурса «Народный участковый-2023»

Участковые, продемонстрировавшие высокий профессионализм, пройдут в региональный тур
Анастасия ПИГИНА
По итогам голосования будет выбран участковый, который представит Самарскую область на общероссийском этапе.

По итогам голосования будет выбран участковый, который представит Самарскую область на общероссийском этапе.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате голосования, организованного МВД России, в Самарской области были определены первые победители конкурса «Народный участковый-2023». Три участковых – старший лейтенант полиции Виталий Михайлин, майор полиции Юрий Егоров и старший лейтенант полиции Александр Сурков – смогли продемонстрировать высокий уровень профессионализма и эффективности в своей работе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Два победителя первого этапа конкурса представляют различные районы Самары: Кировский и Куйбышевский. Также один из финалистов – участковый по Красноярскому району области. Они смогли заручиться поддержкой своих жителей. Теперь участковые готовятся к следующему этапу соревнования – региональному туру, который пройдет с 7 по 16 октября. Здесь будут выбраны финалисты, которые представят Самарскую область на общероссийском уровне.

Организаторы конкурса подчеркивают, что окончательные итоги зависят от голосования каждого жителя. Всем желающим предоставляется возможность внести свой вклад в определение победителей. Праздничное награждение победителей и вручение главного приза состоится 17 ноября, в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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