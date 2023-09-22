В Самарской области определены первые лидеры конкурса «Народный участковый-2023»

По итогам голосования будет выбран участковый, который представит Самарскую область на общероссийском этапе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате голосования, организованного МВД России, в Самарской области были определены первые победители конкурса «Народный участковый-2023». Три участковых – старший лейтенант полиции Виталий Михайлин, майор полиции Юрий Егоров и старший лейтенант полиции Александр Сурков – смогли продемонстрировать высокий уровень профессионализма и эффективности в своей работе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Два победителя первого этапа конкурса представляют различные районы Самары: Кировский и Куйбышевский. Также один из финалистов – участковый по Красноярскому району области. Они смогли заручиться поддержкой своих жителей. Теперь участковые готовятся к следующему этапу соревнования – региональному туру, который пройдет с 7 по 16 октября. Здесь будут выбраны финалисты, которые представят Самарскую область на общероссийском уровне.

Организаторы конкурса подчеркивают, что окончательные итоги зависят от голосования каждого жителя. Всем желающим предоставляется возможность внести свой вклад в определение победителей. Праздничное награждение победителей и вручение главного приза состоится 17 ноября, в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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