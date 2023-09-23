В Самаре незнакомка обняла 84-летнего пенсионера, чтобы украсть кошелек

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В областной столице профессиональная воровка средь бела дня обокрала 84-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В дежурный отдел полиции обратился пожилой самарец. Мужчина рассказал правоохранителям, что незнакомка вытащила его его сумки кошелек с деньгами. Она подбежала к пенсионеру, стала его обнимать и что-то бормотала. 84-летний самарец оттолкнул ее и пошел дальше. Спустя время он понял, что его обокрали.

-Полицейские во время работы на месте происшествия изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения домофона. В женщине, которая обнимала пожилого мужчину, оперативники узнали ранее неоднократно судимую за совершение краж у пенсионеров 34-летнюю жительницу Волжского района, - сообщают в ведомстве.

Воровку задержали. В содеянном она сразу призналась. Злоумышленнице назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии поселении. Приговор вступил в законную силу.