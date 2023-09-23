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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 12:58

В Самаре водитель легковушки влетел в столб и скрылся с места ДТП

Самарец устроил массовое ДТП с припаркованными авто и скрылся
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: ЕЩЕ Самара/ВКонтакте

Фото: ЕЩЕ Самара/ВКонтакте

В областной столике водитель отечественной легковушки устроил массовое ДТП с припаркованными авто, а после скрылся с места аварии. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

ДТП произошло в субботу днем 23 сентября на улице Дыбенко в Самаре. Там неизвестный на «десятке» протаранил несколько припаркованных автомобилей и влетел в столб.

Блогер Евгений Щекин опубликовал кадры где видно, что от капота ничего не осталось, также сильно повреждена правая сторона авто.

-Инспектор ГИБДД сказал, что водитель скрылся, - написал Евгений Щекин.