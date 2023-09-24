Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение в Самаре от «Крыльев Советов»

Александр Точилин посчитал, что его команда создала много моментов в Самаре. Фото: ФК "Сочи"

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своей команды, проигравшей «Крыльям Советов» со счетом 1:2. Единственный мяч южане забили на 7-й компенсированной минуте с пенальти.

- Мы пропустили быстрый мяч и не действовали в первом тайме так, как должны были. В перерыве внесли корректировки, стали действовать иначе. Во втором тайме, я считаю, мы полностью переиграли «Крылья Советов». Но у нас есть проблема с реализацией, моментов мы создали достаточно, но нужно забивать, - заявил Точилин.

«Сочи» проиграли «Крыльям Советов» все семь матчей в истории очных противостояний в рамках чемпионата России по футболу. После победы над южанами самарцы возглавили турнирную таблицу РПЛ.