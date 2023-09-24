Сотрудница банка в Тольятти предотвратила мошенничество на 700 тыс. рублей

Бдительную сотрудницу банка наградили полицейские. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские наградили благодарственным письмом руководителя офиса банка из Тольятти Наталью Семенютину, предотвратившую мошенничество на 700 тыс. рублей.

В апреле 2023 года в отделение одного из тольяттинских банков пришла 54-летняя женщина с намерением взять потребительский кредит на 700 тысяч рублей. Странное поведение и взволнованное состояние клиентки заставило сотрудницу банка заподозрить мошенничество.

Действуя по алгоритму, разосланному в кредитные организации правоохранительными органами, руководитель офиса заблокировала все операции клиентки и вызвала полицию. Полицейские выяснили, что женщина стала жертвой воздействия мошенников — сумму кредита она намеревалась перевести неизвестным. Правоохранители убедили женщину не делать этого.

- Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили, – напоминает представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Антон Просянкин.