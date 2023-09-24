В центре Самары потушили пожар на исчезнувшей улице

По улице Базарной значатся лишь несколько домов, в основном под снос. Фото: соцсети

Во второй половине дня 24 сентября жители центра Самары заметили облако черного дыма в районе улицы Владимирской. Впрочем, пожар длился недолго — от момента его обнаружения до ликвидации прошло чуть больше часа.

- В 16.49 поступил вызов по адресу: улица Базарная, 49. Горело неэксплуатируемое строение на площади 50 кв. м. Для тушения огня привлекались 17 человек и 4 единицы техники. В 17.57 пожар был ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Самое интересное в этом событии то, что улицы Базарной в Самаре по сути уже несколько десятилетий как не существует. С 70-х годов прошлого века она стала «растворяться» в многоэтажной застройке. По этой улице значатся лишь несколько затерянных во дворах строений, большинство из которых предназначены под снос. Одно из них и горело 24 сентября.