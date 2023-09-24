Пьяного водителя без прав на иномарке задержали в Кошелев-парке

За любителем пьяной езды пришлось устраивать погоню. Фото: ГИБДД Самарской области

Погоню и задержание 24 сентября 2023 года могли наблюдать жители микрорайона Кошелев-парк под Самарой. Благодаря бдительности граждан удалось, возможно, избежать повреждений и жертв.

Сигнал о том, что за рулем Volvo, рассекающей по Кошелев-парку, вероятно, находится пьяный водитель, поступил в дежурную часть МВД по Волжскому району. Подходящее под описание авто вскоре было обнаружено патрулем. В ответ на требование остановиться водитель только «дал по газам».

- После непродолжительной погони сотрудники Госавтоинспекции, законно применив физическую силу и спецсредства, задержали правонарушителя 1998 года рождения, у которого выявили явные признаки алкогольного опьянения, - сообщили в ГИБДД Самарской области.

От медосвидетельствования 25-летний водитель отказался. Кроме того, выяснилось, что он меньше года назад был лишен на 1,5 года прав за пьяную езду. То есть не имел права садиться за руль в принципе.

Горе-водителя доставили в отделение, а машину отбуксировали на штрафстоянку.