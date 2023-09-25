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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 4:03

Житель Самарской области потерял 3 млн рублей после покупки криптовалюты

Мошенники обманули жителя региона, который хотел получить дополнительный заработок
Ирина СИНЕГУБОВА
Через несколько дней на его балансе не было купленных токенов.

Через несколько дней на его балансе не было купленных токенов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шигонском районе Самарской области 44-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял более 3 миллионов рублей. Он хотел найти дополнительный заработок.

— Ради прибыли с покупки токенов мужчина решил пройти обучающие курсы по криптовалютной бирже и заполнил анкету для получения информации. С ним связался незнакомец, который представился сотрудником финансовой организации, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После создания онлайн-кошелька он купил криптовалюты на несколько тысяч рублей. Однако через несколько дней на его балансе не было купленных токенов. Тогда житель региона проверил приложение мобильного банка и обнаружил там списание более 3 миллионов рублей.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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