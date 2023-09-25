Житель Самарской области потерял 3 млн рублей после покупки криптовалюты

Через несколько дней на его балансе не было купленных токенов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шигонском районе Самарской области 44-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял более 3 миллионов рублей. Он хотел найти дополнительный заработок.

— Ради прибыли с покупки токенов мужчина решил пройти обучающие курсы по криптовалютной бирже и заполнил анкету для получения информации. С ним связался незнакомец, который представился сотрудником финансовой организации, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После создания онлайн-кошелька он купил криптовалюты на несколько тысяч рублей. Однако через несколько дней на его балансе не было купленных токенов. Тогда житель региона проверил приложение мобильного банка и обнаружил там списание более 3 миллионов рублей.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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