Житель Самарской области потерял 3 млн рублей после покупки криптовалюты

Через несколько дней на его балансе не было купленных токенов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Шигонском районе Самарской области 44-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял более 3 миллионов рублей. Он хотел найти дополнительный заработок.
— Ради прибыли с покупки токенов мужчина решил пройти обучающие курсы по криптовалютной бирже и заполнил анкету для получения информации. С ним связался незнакомец, который представился сотрудником финансовой организации, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
После создания онлайн-кошелька он купил криптовалюты на несколько тысяч рублей. Однако через несколько дней на его балансе не было купленных токенов. Тогда житель региона проверил приложение мобильного банка и обнаружил там списание более 3 миллионов рублей.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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