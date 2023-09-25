В Самарской области приостановят работу радио и ТВ с 25 сентября до 1 октября

На станциях запланированы профилактические или другие работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области временно приостановят работу радио и телевидения. Перерывы трансляции ожидаются с 25 сентября по 1 октября 2023 года. Об этом сообщили в региональной РТРС.

– В этот период на станциях будут проводиться профилактические и другие плановые работы. Некоторые из них могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. С вещателями все отключения согласованы. Приносим извинения за неудобства, – рассказали в РТРС Самарской области.

В Самаре вещание отключат в течение пяти дней. 25 сентября с 8:30 до 9:00 не будут работать радио Юмор ФМ, Comedy Радио, Радио Энергия ФМ, Авторадио. С 9:00 до 16:00 будет приостановлена работа радио Радио Ваня, Ретро ФМ, Дети ФМ.

Кроме того во всех населенных пунктах области с 28 сентября по 22 октября в период с 10:51 до 12:42 будут кратковременные отключения теле-радиосигнала из-за влияния осенней солнечной интерференции.

Ознакомиться с полным списком отключений можно здесь.

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