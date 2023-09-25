В Самарской области растет количество больных коронавирусом в сентябре 2023

Самарцам рассказали, какой штамм вируса преобладает в регионе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область осенью пришли не только ОРВИ и простуда, но и Ковид-19. На 24 сентября в регионе было зарегистрировано 234 854 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Более половины заразившихся, а именно 202 430 человек, уже полностью выздоровели. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Федеральная служба по надзору также отметила увеличение темпов роста заболеваемости в регионе. За прошедшую неделю количество случаев заболевания увеличилось на 32,7%. С 1 по 19 сентября среди жителей области было зарегистрировано около 800 новых случаев COVID-19. В летний период количество заболевших было значительно меньше. В июне заболели 883 человека,в июле – 518, а в августе – 533.

Список штаммов ковида не пополнялся с января 2022 года. Все штампы болезни, которые переносят жители Самары, являются подвидами Омикрона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал