Житель Самарской области увидел чужой велосипед и забрал его себе

Похищенный велосипед вернули законному владельцу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шенталинском районе Самарской области местный житель увидел оставленный без присмотра велосипед и забрал его себе. О краже сообщил 41-летний местный житель. Его 17-летний сын забыл велосипед стоимостью 17500 рублей на рыночной площади.

— Разыскать самостоятельно у них не получилось, поэтому мужчина обратился в полицию спустя три дня после пропажи. Момент кражи попал на запись с камер видеонаблюдения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вором оказался 60-летний местный житель. Во время осмотра его жилья полицейские обнаружили пропавший велосипед. По словам мужчины, он заметил на рынке бесхозное транспортное средство и решил забрать его для собственных нужд.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Похищенный велосипед вернули законному владельцу.

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