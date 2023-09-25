В Самаре 29 сентября пройдет фотовыставка Вайнгартена о старом городе

В Самаре состоялось семь персональных выставок Вайнгартена. / Фото: Самарская областная библиотека

Генрих Вайнгартен, известный фотограф и почетный строитель, представит свой новый фотоальбом «Самара уходящая». Презентация состоится 29 сентября 2023 года в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Об этом сообщили пресс-служба СОУНБ.

Восьмой альбом Вайнгартена погрузит гостей фотовыставки в атмосферу старой Самары, показывая узкие улочки, уютные дворики и старинные здания исторического центра города. При создании фотографий Генрих использовал свой профессиональный взгляд на городское пространство, благодаря своему опыту строителя. Они отражают уникальные моменты исторического наследия Самары.

На презентации Генрих Вайнгартен поделится своим творческим опытом и расскажет о методах работы над проектом. Он также принимал участие в строительстве важных объектов в Самаре, таких как ЦУМ, здание Правительства Самарской области, завод «Волгобурмаш» и Самарский онкоцентр. Вайнгартен является автором множества технических изобретений.

Вход на презентацию свободный. Мероприятие доступно для всех возрастных категорий.

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