В Сызрани водитель на «Гранте» сбил 8-летнего мальчика на «зебре» и уехал

Автомобилист не пропустил ребенка на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани на улице Урицкого около дома №90 произошло серьезное ДТП. Там водитель на пешеходном переходе сбил школьника и уехал с места аварии, не снижая скорости. Сотрудникам полиции удалось задержать автомобилиста, скрывшегося после происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После происшествия 8-летний мальчик с родителями обратились в больницу для получения медицинской помощи. Школьник рассказал, что его сбил автомобиль черного цвета, когда он переходил дорогу по разрешающему сигналу светофора. Водитель был объявлен в розыск. На следующий день, в результате поисков, удалось задержать 49-летнего водителя. Автомобиль LADA Granta с видимыми повреждениями был отправлен на специальную стоянку. Во время допроса водитель заявил, что отвлекся от дороги и не был уверен, что задел мальчика, поэтому решил уехать с места происшествия.

В отношении водителя были составлены административные материалы, предусмотренные статьями 12.27 и 12.18 КоАП РФ. Судом было назначено наказание в виде 12 суток административного ареста и штрафа в размере 1,5 тысяч рублей.

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