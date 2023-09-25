В Самарской области убили зампрокурора Кинель-Черкасского района Сямукова

В Самарской области убили заместителя прокурора Кинель-Черкасского района Владимира Сямукова. Все произошло в ночь на 24 сентября 2023 года в Похвистневе, сообщили «КП-Самара» собственные источники.

По предварительным данным, 42-летний прокурор отправился к своей даме сердца. У нее был другой мужчина. Соперники устроили драку. Один из них схватил деревянный стул и стал избивать им оппонента. Насколько известно, прокурору в драке сломали нос, однако он не стал сразу обращаться за медпомощью. В результате произошло кровоизлияние в верхние дыхательные пути, и Владимир Сямуков скончался.

Подозреваемый задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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