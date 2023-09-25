Диггер Роман Рунев составил топ-10 заброшенных мест Самарской области

В топ-10 вошел самарский мукомольный завод № 3, который состоял из элеватора и хранилища для зерна Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Известный самарский диггер Роман Рунев составил топ-10 заброшенных мест региона. Объектов, что ранее там располагались, уже больше нет.

Так, в десятку заброшек попал мукомольный завод № 3 на улице Крупской, 1 в Самаре, который состоял из элеватора и хранилища для зерна. Затем идут вертолеты Ми-26, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобольской АЭС. Они располагались на территории заброшенной военной части неподалеку от села Кинель-Черкассы.

На третьем месте рейтинга — ТЦ «Колизей» на улице Стара-Загора, 202 в Самаре. Его снесли в 2022 году. На этой площадке планируется жилая застройка. На четвертом — пассажирский теплоход «Морион», который находился в поселке Пискалинский Взвоз. На пятом — завод имени Масленникова на улице Ново-Садовой, 106.

Также в топ-10 попали РЦ № 1 имени А.С. Попова в пгт. Новосемейкино в Красноярском районе, ГПЗ № 4 на Московском шоссе, РЦ № 3 (на его месте построили стадион «Солидарность Арена»), здравница и дом отдыха ВЦИК или санаторий «Красная Глинка» в поселке Управленческий, а также СВЗХ или завод № 102 на улице Сазонова, 7а в Чапаевске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал