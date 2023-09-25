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НовостиЧто происходит25 сентября 2023 6:50

В Самаре затопило улицы в Промышленном районе 25 сентября

Холодная вода потекла по нескольким улицам Промышленного района Самары
Ирина СИНЕГУБОВА
Причины предстоит установить специалистам во время ремонтно-аварийных работ. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Причины предстоит установить специалистам во время ремонтно-аварийных работ. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В понедельник, 25 сентября, в Самаре затопило часть Промышленного района. Местные жители в социальных сетях делятся фотографиями потопа с разных улиц района.

«Полноводные реки» текут по улицам Ново-Вокзальной, Матросова, Юных Пионеров, Вольской. С чем связана коммунальная авария, пока неизвестно. Причины предстоит установить специалистам во время ремонтно-аварийных работ.

Очевидцы сообщают о том, что течет холодная вода. Из-за этого дети не могут попасть в школы, взрослые подойти к остановкам общественного транспорта и добраться до работы. Говорят, что затопило одну из Пятерочек. Когда устранят аварию и остановят потоп, пока неизвестно.

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