В Самарской области мужчина выбросил кота с общего балкона на восьмом этаже

Кот, которого сбросили с большой высоты, выжил, но находится в плохом состоянии / Фото: ЧП Самара

В субботу, 23 сентября 2023 года, в Жигулевске произошел вопиющий случай. Местный житель скинул кота с восьмого этажа. Момент засняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что мужчина взял кота за загривок и вместе с ним вышел на общий балкон. После чего сбросил животное вниз. Автор поста говорит, что живодер ранее уже делал что-то подобное. В одной из групп помощи животным сообщили, что кот выжил, однако он находится в очень плохом состоянии.

Информацию о случившемся прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что один из жителей Жигулевска подал заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят по нему проверку. По итогам будет принято процессуальное решение.

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