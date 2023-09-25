Жительница Самарской области увеличила площадь сада за счет соседского участка

Сотрудник службы временно ограничил женщину в праве выезда за пределы РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе Самарской области местная жительница увеличила площадь сада за счет соседского участка. Она демонтировала занимающий чужую землю забор только после ограничения в праве выезда за пределы России.

— Женщина купила земельный участок для строительства жилья и на его территории возвела забор, «захватив» часть участка соседки. Суд обязал жительницу региона убрать забор, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы Кинельского района возбудили исполнительное производство. Однако женщина забор убирать не спешила. Тогда сотрудник службы временно ограничил ее в праве выезда за пределы РФ.

Также с нее взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. После этого владелица участка демонтировала спорное ограждение.

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