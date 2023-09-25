Любителей музыки приглашают на Транссибирский Арт-Фестиваль в Самаре

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области / Фото: администрация города Самары

В Самаре в октябре состоится Транссибирского Арт-Фестиваля. На нем выступит Вадим Репин, выдающийся скрипач с мировым именем. Фестиваль предлагает зрителям посетить две уникальные музыкальные программы. Об этом сообщили в городской администрации.

24 октября в Самарской филармонии пройдет камерный вечер, где Репин выступит вместе с лауреатами международных конкурсов Еленой Таросян (скрипка) и Ильей Тарасенко (альт). Также вместе с ними на сцену выйдут Петр Кондрашин (виолончель), Вадим Руденко (фортепиано) и Александра Тихонова (арфа).

Затем, 26 октября, состоится симфонический вечер. В этот день Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко представит программу с участием Вадима Репина.

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