В Самаре 25 сентября стартовала подача тепла в жилые дома

Включать отопление в жилом фонде Самары будут поэтапно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается процесс включения отопления в социальных объектах. По данным на понедельник, 25 сентября 2023 года, батареи нагрелись в 60% больниц, школ, детских садов, домов ребенка и другие учреждения опеки и соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С сегодняшнего дня в Самаре начнут подавать тепло в жилые дома. Процесс этот не одномоментный, а поэтапный. Он займет около двух недель. Как и в предыдущие годы, в городе планируют запустить горячую линию по вопросам отопления.

— Несмотря на теплую осеннюю погоду, здания все же остывают. Поэтому важно обеспечить комфортные условия для горожан и вести планомерное подключение объектов к теплоносителю, — отметила мэр Елена Лапушкина.

Напомним, в этом году отопительный сезон в Самаре решили начать раньше обычного, не дожидаясь температурного минимума — ниже +8 градусов в течение пяти дней. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в областной столице ожидается +19...+25 градусов, а по ночам — до +4...+13 градусов.

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