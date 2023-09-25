Более 130 кг орехов, фруктов и специй за неделю уничтожили в аэропорту Курумоч

Запрещенные продукты нашли в багаже у 77 пассажиров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область жители соседних республик пытались завезти подкарантинную продукцию. За неделю с 11 по 17 сентября 2023 года, в аэропорту Курумоч было обнаружено и уничтожено более 130 кг запрещенных товаров, включая орехи, фрукты и специи.

– При досмотре у 77 человек из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана выявлены орехи, фрукты, крупы, сушеные травы, сухофрукты, специи и чай, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям.

Досмотру подверглись и более 14 тысяч срезов цветов, ввезенных из Армении. По данным Россельхознадзора, вся импортная подкарантинная продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал