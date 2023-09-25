В Самарской области задержали курьера, который забрал деньги у жертвы мошенников

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задержали курьера, который забрал у 77-летней женщины деньги под предлогом, что ее внучка стала виновницей ДТП. Так пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей.

— Жительнице Пестравского района позвонили на стационарный телефон. Незнакомец сообщил пенсионерке, что после ДТП ее внучке нужна помощь для избежания уголовного наказания, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина испугалась, назвала свой адрес проживания и передала курьеру 300 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка связалась с внучкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Курьером оказался 20-летний ранее не судимый житель Чапаевска. Он нашел объявление о подработке в интернете и согласился быть куратором, забирая деньги у жертв мошенников. В настоящее время возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям в других районах Самарской области.

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