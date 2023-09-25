Самарцы рассказали, что их вдохновляет в работе помимо зарплаты

Женщин вдохновляет возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы рассказали, что их мотивирует и вдохновляет в работе. Помимо зарплаты, жители города назвали достижение целей, сам процесс и возможность приносить пользу. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Для 30% респондентов все же главным мотивирующим фактором остается зарплата. Однако 10% участников опроса упомянули достижение целей, сам процесс труда и возможность приносить пользу людям. Почти 5% респондентов сказали, что вдохновляют общение с коллегами, в то время как для 4% важна атмосфера в коллективе. Около 2% опрошенных упомянули возможность творить и самореализовываться, а также заниматься любимым делом. Среди других факторов вдохновения горожане назвали благодарность клиентов, ответственность, оценки работы, порядок и свободу выбора. Большинство также упомянули стабильность и уважение к профессии в обществе.

Каждый десятый самарец признался, что его ничего не вдохновляет в работе. Отметим, что мужчин чаще всего вдохновляют зарплата, сам процесс работы и возможность творить, в то время как женщины назвали возможность общение с людьми и самореализацию.

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