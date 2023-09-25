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НовостиЧто происходит25 сентября 2023 10:30

Самара заняла 41-е место в рейтинге городов России по уровню зарплат

В первом полугодии 2023-го среднемесячная зарплата самарцев составила 56,4 тысячи рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Жители Самары могут купить на свою зарплату три фиксированных потребительских набора

Жители Самары могут купить на свою зарплату три фиксированных потребительских набора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг городов России по уровню зарплат в 2023 году. В него вошли 100 населенных пунктов, в том числе два из Самарской области, пишет РИА «Новости».

Самара в топ-100 заняла 41-е место. В первом полугодии 2023-го среднемесячная зарплата там составила 56,4 тысячи рублей. Рост по сравнению с первым полугодием 2022-го — 15,2%. На подобную зарплату самарцы могут позволить себе купить 3,03 фиксированных потребительских набора.

Еще один город Самарской области — Тольятти — расположился на 71-й строчке рейтинга. В Автограде среднемесячная зарплата составила 48,9 тысячи рублей. Изменение по сравнению с январем-июнем 2022-го на 14,3%. На эту сумму тольяттинцы могут приобрести 2,62 потребительских набора.

Отметим, в целом по стране среднемесячная зарплата в первом полугодии 2023-го составила 69 тысяч рублей. Лидерами по уровню зарплат стали Анадырь (147,3 тыс. рублей), Новый Уренгой (142,6), Москва (137,7), Салехард (127,2), Южно-Сахалинск (117,5). В числе аутсайдеров: Элиста (37,9), Владикавказ (38), Нальчик (38,1).

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