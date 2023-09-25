Самара заняла 41-е место в рейтинге городов России по уровню зарплат

Жители Самары могут купить на свою зарплату три фиксированных потребительских набора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг городов России по уровню зарплат в 2023 году. В него вошли 100 населенных пунктов, в том числе два из Самарской области, пишет РИА «Новости».

Самара в топ-100 заняла 41-е место. В первом полугодии 2023-го среднемесячная зарплата там составила 56,4 тысячи рублей. Рост по сравнению с первым полугодием 2022-го — 15,2%. На подобную зарплату самарцы могут позволить себе купить 3,03 фиксированных потребительских набора.

Еще один город Самарской области — Тольятти — расположился на 71-й строчке рейтинга. В Автограде среднемесячная зарплата составила 48,9 тысячи рублей. Изменение по сравнению с январем-июнем 2022-го на 14,3%. На эту сумму тольяттинцы могут приобрести 2,62 потребительских набора.

Отметим, в целом по стране среднемесячная зарплата в первом полугодии 2023-го составила 69 тысяч рублей. Лидерами по уровню зарплат стали Анадырь (147,3 тыс. рублей), Новый Уренгой (142,6), Москва (137,7), Салехард (127,2), Южно-Сахалинск (117,5). В числе аутсайдеров: Элиста (37,9), Владикавказ (38), Нальчик (38,1).

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