Выставка-форум «Комфортная городская среда» пройдет в Самаре 27-29 сентября

В рамках мероприятия состоится масштабная деловая программа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 27 по 29 сентября в Самаре пройдет выставка-форум «Комфортная городская среда». В «Экспо-Волге» встретятся представители власти, бизнеса, финансовых институтов, отраслевых союзов и объединений.

— На экспозиции будет представлено все необходимое для создания комфортной городской среды, благоустройства территорий, инженерных систем, эксплуатации жилищного фонда, — рассказали в городской администрации.

Также будут выставлены коммунальная техника, современные строительные материалы и оборудование. В рамках мероприятия состоится масштабная деловая программа. Так, пройдут пленарное заседание и различные сессии.

Узнать все подробности и зарегистрироваться каждый желающий может по ссылке.

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