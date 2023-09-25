Выставка-форум «Комфортная городская среда» пройдет в Самаре 27-29 сентября

В рамках мероприятия состоится масштабная деловая программа.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
С 27 по 29 сентября в Самаре пройдет выставка-форум «Комфортная городская среда». В «Экспо-Волге» встретятся представители власти, бизнеса, финансовых институтов, отраслевых союзов и объединений.
— На экспозиции будет представлено все необходимое для создания комфортной городской среды, благоустройства территорий, инженерных систем, эксплуатации жилищного фонда, — рассказали в городской администрации.
Также будут выставлены коммунальная техника, современные строительные материалы и оборудование. В рамках мероприятия состоится масштабная деловая программа. Так, пройдут пленарное заседание и различные сессии.
Узнать все подробности и зарегистрироваться каждый желающий может по ссылке.
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