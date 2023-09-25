В Самаре четыре автомобиля пострадали в ДТП на ул. Дыбенко

Происшествие обошлось без пострадавших, повреждения получили только машины / Фото: Александр Нечаев / ДТП 163 Самара

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства массового ДТП на улице Дыбенко в Самаре. Оно произошло днем 23 сентября 2023 года и «собрало» четыре автомобиля. Подробности аварии рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП спровоцировал водитель на ВАЗ-2110. Он, двигаясь по улице Дыбенко со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Запорожской, по неустановленной причине врезался в Mitsubishi. Иномарка ехала в попутном направлении. После этого отечественная легковушка столкнулась с двумя припаркованными автомобилями: Renault и Mitsubishi.

В результате ДТП пострадали только машины. «Десятку» предполагаемого виновника аварии поместили на спецстоянку. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

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