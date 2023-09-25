В Самаре фестиваль «Волга театральная» открылся спектаклем «Татищев»

На спектакли «Мертвые души» и «Бабье лето» все билеты уже проданы. Фото: самарский драмтеатр

В Самаре открылся фестиваль «Волга театральная». В рамках него в первый день прошел показ спектакля «Татищев». Об этом сообщили в пресс-службе самарского драмтеатра.

— Я знаю, как зритель ждет этот фестиваль. Самара – очень театральный город, наша публика изумительная. Театрам будет полезно посмотреть спектакли своих коллег, чтобы узнать, как они выглядят по сравнению с другими, — сказал заслуженный артист России Владимир Гальченко.

Фестиваль будет идти до 1 октября. В нем участвуют муниципальные театры Поволжья, которые прошли конкурсный отбор. На спектакли «Мертвые души» и «Бабье лето» все билеты уже проданы.

Напомним, в рамках фестиваля покажут также спектакли «Васса Железнова», «Не был женат», «Свой путь», «Бесприданница».

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