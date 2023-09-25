Самарцы переживают из-за пересохшего озера в сквере Дубовый колок

Местные жители поделились кадрами. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители переживают из-за пересохшего озера в сквере Дубовый колок. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

- Неужели ничего нельзя сделать, чтобы спасти озера? Хочется бросит кличь, приходите с бутылками воды, - отмечают местные жители.

По словам горожан, раньше вода в озере доходила до самых деревьев. Самарцы подчеркивают, что это было замечательное место для отдыха, но сейчас от озера осталась грязная лужа. Местные отмечают, что озеро расположено в районе кинотеатра по улице Стара-Загора.