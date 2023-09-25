Самарцам рассказали о правилах признания участников СВО пропавшими или погибшими

О новых правилах признания участников СВО погибшими или пропавшими без вести рассказали в прокуратуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России изменились правила о признании участников СВО погибшими или пропавшими без вести. Соответствующие корректировки были внесены в федеральный закон в апреле 2023 года. Что именно поменялось, рассказали в прокуратуре Кировского района Самары.

- Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина, участвовавшего в СВО, нет информации о его пребывании, таких сведений не предоставил командир воинской части или иное уполномоченное лицо, то его могут признать по заявлению заинтересованных лиц безвестно отсутствующим, - сообщили в надзорном ведомстве.

Если есть обстоятельства, которые свидетельствуют о гибели пропавшего без вести, то его могут объявить умершим. Если суд признал участника СВО безвестно отсутствующим и с момента принятия такого решения прошло три месяца, то его по заявлению заинтересованных лиц могут признать умершим.

Закон начал действовать с 15 мая 2023 года. Он распространяется на правоотношения, которые возникли с февраля 2022 года, если ко дню вступления документа в силу не было завершено производство о признании участника спецоперации пропавшим без вести или об объявлении его погибшим.

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