Почему младенцу обязательно нужно автокресло

Даже первая поездка из роддома на руках любящей мамы может стать опасной для маленького ребенка. Речь идет не только о возможном ДТП, риски которого нельзя предугадать. Рывок при резком торможении для младенца, который не умеет держать голову, может привести к травме шейного отдела позвоночника. Именно поэтому малышей до года нужно обязательно возить в жестко зафиксированных специальных автокреслах в лежачем положении – это снижает риск травм, по мнению Всемирной организации здравоохранения, до 80%.

Автокресла с маркировкой 0 с рождения до 6 месяцев или 0+ до года – какое выбрать?

Первое – автолюлька: ребенок полностью лежит, как в коляске (это физиологично), но зафиксирован ремнями. Такое кресло ставится в центре заднего сидения, что считается самым безопасным местом в машине, но боком и занимает очень много места. Также люлька быстро становится мала.

В автокресле 0+ ребенок лежит не горизонтально, а под небольшим углом – это чуть хуже для позвоночника. Такое кресло более компактно, т.к. устанавливается против движения, что лучше с точки зрения безопасности. Кстати, дотошные шведы возят детей спиной вперед аж до 3 лет.

Модели совмещенных групп с рождения до 2-3 лет серьезно уступают в безопасности, т.к. не обеспечивают должную фиксацию младенца.