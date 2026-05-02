Превышение скорости на 5 км/ч в городе удваивает риск аварии

Ограничение скорости – один из важнейших факторов безопасности дорожного движения, который учитывается еще на стадии проектирования дорог. Как быстро можно ехать на том или ином участке пути, зависит характеристик трассы, освещенности, интенсивности движения, наличия потенциальных помех, в том числе пешеходов в ближайшей зоне и многого другого.

Для большинства дорог в населенных пунктах размешенный максимум скорости – 60 км/ч. В зоне жилых кварталов, около школ, на парковках – 20 км/ч. За городом на автомагистралях предел разгона - 110 км/ч, на остальных загородных дорогах – не более 90 км/ч. На сложных участках могут ограничить посильнее.

Увы, такие инструкции буквально написаны кровью. В СССР в 1953 году все ограничения, включая скорость внутри городов, были сняты, но уже в 1957 году снова введены. Причем строже, чем сегодня – до 50 км/ч в городах, а автомобилей тогда было в разы меньше.

Исследования показывают, что если скорость в городе превышает 60 км/час всего лишь на 5 км/час, а за городом на 10 км/час, это удваивает риск попадания в аварию. В ДТП с превышением скорости погибает каждый десятый ребенок. Не спешите!