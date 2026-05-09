Как пешеходу не попасть в ДТП

Безопаснее всего переходить дорогу по специальной разметке. Фото: T.Vyc//Shutterstock/Fotodom

По статистике ГИБДД, около 30% всех ДТП – наезды на пешехода. Большая часть, 71%, - при пересечении проезжей части, причем в половине случаев – если пострадавший переходил ее вне пешеходного перехода. В России всего 17% перекрестков оснащены светофорами, зато во всех местах, где можно переходить улицу, есть «зебра» и специальные знаки, предупреждающие водителя. Чтобы не пострадать, пересекайте проезжую часть только в разрешенном месте. «Я быстренько» не работает – машина быстрее.

Еще одна типичная картина наездов – «вдогонку», когда пешеход идет вдоль проезжей части по ходу движения. Особенно в темное время суток и темной одежде – водитель просто его не увидит. Безопасно идти по тротуару, а если его нет – против движения.

Пешеходы, держитесь «зебры»! Водители, уступайте дорогу!