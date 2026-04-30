Для жилого дома Авиационного завода в Самаре утвердили охранные границы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА.

В Самаре утвердили границы территории ОКН – жилого дома авиационного завода №18 имени Ворошилова. Здание расположено на пересечении улиц Победы и Краснодонская. В границах этой территории определили режим использования земель, приказ выпустила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

В документе прописаны конкретные координаты объекта культурного наследия, а также ограничения для сохранения ОКН.

Ранее в Самарской области утвердили охранные зоны для 10 объектов культурного наследия, а также для казарм Линдовского городка на улице Мичурина.

