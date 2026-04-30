Почти миллиард рублей хотят выделить на реконструкцию теплосетей в Самаре

В рамках проекта нужно будет реконструировать четыре объекта теплоснабжения

В Самаре могут выделить 839 миллионов рублей из бюджета на реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Проект документа подготовили в минэнерго и ЖКХ региона, сейчас проходят слушания по этому вопросу.

В документе указано, что субсидия будет представлена ПАО «Т Плюс» на финансовое обеспечение затрат по проектированию, строительству, реконструкции и капремонту объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Субсидию нужно будет использовать до 31 декабря 2026 года, а остатки подлежат возврату в бюджет. Теплоснабжающая компания должна будет привлечь не менее 20% своих средств от стоимости этого инвестиционного проекта.

За эти деньги нужно будет реконструировать четыре объекта теплоснабжения, но какие именно, в документе не указано. Протяженность замененных сетей составит 3,678 километров.

Слушания по этому проекту завершатся 12 мая.

