С 10:00 до 16:00 всех желающих приглашают на «Зеленую ярмарку». Фото: Самарский университет

В понедельник, 4 мая, в Самаре Ботанический сад возобновит свою работу. В этом году посетителей ждет праздничная программа. Об этом сообщает Самарский университет.

«Стоит помнить, что Ботанический сад – это не парк, а научное учреждение и живой музей под открытым небом. В будние дни сад будет работать с 10:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:00. Среда – санитарный день», – рассказали в пресс-службе.

В день открытия с 10:00 до 16:00 всех желающих приглашают на «Зеленую ярмарку», в рамках которой запланирована продажа комнатных растений, декоративных многолетников, плодовых и декоративных древесных растений по привлекательным ценам.

В течение дня посетителей ждут обзорные экскурсии по саду и квест «Целительная сила растений» с ботаническими презентами для победителей. Чтобы попасть на экскурсии и квест, нужно зарегистрироваться по ссылке. С 12:00 по 14:00 пройдет выставка контактных животных из Самарского зоопарка.

