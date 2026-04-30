В Самаре официально открыли Аллею хорошего настроения

На Аллее хорошего настроения расположились 15 фигур на воздушную тематику / Фото: РКС-Самара

В четверг, 30 апреля 2026 года, в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения. Она расположилась на улице Подшипниковой между проспектом Масленникова и улицей Артиллерийской. Здесь представлены 15 фигур воздушной тематики, которые установили сотрудники «РКС-Самара».

Каждый год тематика Аллеи разная: сказки, космос, спорт, музыка. В 2026 году ее темой стали летающие аппараты. Общественное пространство украсили «вертолет», летающий велосипед, воздушный змей, ступа Бабы Яги, воздушный шар и др. С каждым из арт-объектов можно поиграть.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков поблагодарил всех причастных к созданию Аллеи хорошего настроения: «Важно, чтобы в городе появлялись такие Аллеи, потому что именно здесь мы видим смех, радость детей, которые играют с фигурами. Это здорово, мы с вами молодцы! Уверен, наша Аллея будет радовать всех и преображаться с каждым годом. Особенное спасибо всем нашим творцам!».

