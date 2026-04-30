В Самарской области мошенники украли у пенсионерки 1 млн рублей

По факту мошенничества завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области прокуратура добилась возврата 1 млн рублей пенсионерке. В Новокуйбышевске 64-летняя женщина перевела деньги телефонным мошенникам, поверив в историю о «безопасном» счете. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В целях защиты прав и законных интересов пенсионерки прокуратурой города в суд направлено исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Иск прокурора удовлетворен», — рассказали в ведомстве.

По факту мошенничества завели уголовное дело. В ходе расследования установили владелицу банковского счета, на который поступили похищенные деньги. Ей оказалась жительница города Прокопьевска Кемеровской области. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

