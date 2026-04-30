Речные маршруты запустили в Самаре с 30 апреля

Расписание уже опубликовано на сайте перевозчика

В Самаре с 30 апреля начинается движение судов на пригородных маршрутах «Самара — Гаврилова поляна», «Самара — Зольное» и «Самара — Винновка». Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

«Будьте внимательны при планировании поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Маршрут до Винновки будет работать с остановками в Шелехмети и на Нижнем Пляже. В будни рейсы отправляются утром и вечером, в выходные добавляется дневной рейс. Маршрут до Зольного включает остановки у Поляны имени Фрунзе, Ширяево, Богатыря и Солнечной Поляны. Маршрут до Гавриловой поляны будет ходить ежедневно с остановками у Поляны имени Фрунзе, Осипенко, Подгор и Пляжа. Расписание уже опубликовано на сайте перевозчика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал