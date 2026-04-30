40% самарцев никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности

15% работодателей не указывает доход, чтобы привлечь больше кандидатов

В Самаре 40% горожан никогда не откликаются на вакансии с зарплатой «по договоренности». Еще 30% делают это иногда, и столько же — часто. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведенного с 20 марта по 13 апреля 2026 года.

«Женщины более принципиальны: 47% никогда не рассматривают подобные вакансии против 34% среди мужчин. Больше противников скрытого дохода оказалось среди респондентов 35–45 лет», — рассказали аналитики сервиса.

По словам работодателей, главная причина скрывать зарплату — она устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 58% рекрутеров. 33% опасаются недовольства действующих сотрудников и конкурентов. Еще 23% таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. Те, кто не указывает доход, чтобы привлечь больше кандидатов, признались 15% опрошенных. Среди соискателей самая частая причина — зарплата зависит от объема и условий работы (34%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал