В Самарской области в массовом ДТП с 6 автомобилями пострадали 4 человека

Водитель Great Wall выехал на встречную полосу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области утром в 7:50 29 апреля столкнулись пять автомобилей. В Новокуйбышевске авария произошла на 2 км автодороги «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск». Водитель Great Wall выехал на встречную полосу. Пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Установлено, что 48-летний мужчина, управляя автомобилем Great Wall, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с Mitsubishi, LADA Granta, Kia, Ford и LADA Kalina», — рассказали в ведомстве.

22-летнего водителя LADA Granta и 45-летнего водителя Kia госпитализировали. 34-летнему водителю Mitsubishi и 34-летнему водителю Ford назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал