34% самарцев на майские праздники будут смотреть фильмы и сериалы

Для 27% горожан именно кино становится главным источником вдохновения

В Самаре 34% жителей намерены провести майские праздники за просмотром фильмов и сериалов. Для 27% горожан именно кино становится главным источником вдохновения при выборе туристических маршрутов. Об этом сообщают сервисы «Авито Путешествия» и «КИОН» по итогам опроса.

«Люди стремятся не просто сменить обстановку, а получить эмоциональный опыт. Выбор направления все чаще определяется образами из кино и сериалов», — говорится в сообщении.

29% самарцев планируют путешествие на майские праздники. При этом 45% опрошенных выбирают отели, а 35% — посуточную аренду квартир. Среди молодежи 18–24 лет кинопросмотр на праздниках выбирают 53%. Чаще всего зрители смотрят сериалы (61%) и полнометражные фильмы (59%). Опрос состоялся в апреле 2026 года среди 10 000 совершеннолетних россиян.

