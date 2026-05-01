Вуз из Самары получит 53 миллиона рублей на два космических спутника

Самарский университет имени Королева победил в конкурсном отборе на разработку студенческих спутников, который проводился в рамках нацпроекта «Космос». Об успехе самарских ученых сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. На конкурс поступило 28 заявок, но именно проекты вуза из Самары получили самую высокую оценку экспертов.

«Университет получит субсидию почти 53 миллиона рублей на создание двух малых космических аппаратов», – написал глава региона в своем канале в МАКС.

На эти средства в вузе планируют создать спутники формата кубсат, у которых будет полезная нагрузка. Выполнить все работы ученые должны до конца 2026 года.

Ранее разработанный в Самаре радиолокационный кубсат доставили на орбиту.

