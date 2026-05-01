Мемориальную доску Виктору Цареву открыли в Самаре 30 апреля

32 года своей жизни Виктор Алексеевич посвятил службе в родной части Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В Самаре 30 апреля, в День пожарной охраны, открыли мемориальную доску руководителю первой пожарно-спасательной части города Виктору Цареву. Ее установили на фасаде здания пожарной части на улице Чернореченской, 55.

«32 года своей жизни Виктор Алексеевич посвятил службе в родной части, ставшей для него второй семьей», – отметила пресс-служба МЧС Самарской области.

Виктор Царев имел множество ведомственных наград, но главной заслугой считал то, что удалось сохранить исторический комплекс зданий на улице Чернореченской.

На мероприятии в честь открытия мемориальной доски присутствовали вдова Виктора Царева Ирина, замначальника МЧС Самарской области Игорь Быков, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. После церемонии открытия они возложили цветы к мемориальной доске.

